Ungarns Gasreserven liegen bei 4,5 Milliarden Kubikmetern

Die Gasreserven in den inländischen Speichern belaufen sich auf 4,5 Milliarden Kubikmeter, was 44 % des Jahresverbrauchs entspricht, teilte das Energieministerium am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Verhältnis liege weit über dem EU-Durchschnitt von 24 % und sei das vierthöchste in der EU, teilte das Ministerium auf Facebook mit. Die staatlich geschützten strategischen Reserven belaufen sich auf 1,9 Milliarden Kubikmeter, so das Ministerium. Die ungarischen Haushalte verbrauchten im gesamten Jahr 2022 3,4 Milliarden Kubikmeter Gas, so das Ministerium.