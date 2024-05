Ministerium: Ungarns Gasreserven bei 75 Prozent

Das Gasvolumen in den ungarischen Speichern liegt bei 75 % und ist damit das vierthöchste in Europa, teilte das Energieministerium auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die fast 5 Milliarden Kubikmeter Gas, die derzeit in den ungarischen Anlagen gespeichert sind, entsprechen dem Doppelten der Gesamtmenge, die die ungarischen Haushalte im vergangenen Jahr verbraucht haben, so das Ministerium. Gemäß den Zielvorgaben der Europäischen Union war Ungarn verpflichtet, seine Reserven bis zum 1. Juli auf 65 % der Kapazität aufzufüllen, eine Schwelle, die das Land bereits am 1. Mai erreicht hat, so das Ministerium. Das endgültige Ziel ist 90 % der Kapazität bis zum 1. November für alle Mitgliedsstaaten, so das Ministerium. Ungarn ist es außerdem gelungen, den Gasverbrauch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um ein Fünftel zu senken, verglichen mit dem Durchschnitt der vorangegangenen fünf Jahre. Eine gute Vorbereitung und ein bewussterer Verbrauch hätten zu einer ununterbrochenen Versorgungssicherheit beigetragen, so das Ministerium.