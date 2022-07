Vajda-Papír weiht Werk in Dunaföldvár ein

Der Hygienepapierhersteller Vajda-Papír hat am Dienstag ein 16 Milliarden Forint (39,8 Mio. EUR) teures Werk in Dunaföldvár in Zentralungarn eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition, die zur Erhaltung von 600 Arbeitsplätzen und zur Schaffung von 50 Arbeitsplätzen beigetragen hat, wurde durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 5,5 Mrd. Forint unterstützt, sagte Finanzminister Mihály Varga bei der Zeremonie. Die Produktion von Vajda-Papír macht 55 % der ungarischen Gesamtproduktion von Hygienepapier und fast drei Viertel der ungarischen Exporte solcher Produkte aus.