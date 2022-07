Szijjártó vor dem UN-Sicherheitsrat: Es muss alles getan werden, um den Frieden wiederherzustellen

Die internationale Gemeinschaft müsse alles tun, um den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen, da dies die einzige Lösung für die durch den Krieg in dem Land verursachten Probleme sei, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag in einer Debatte des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der vor 146 Tagen ausgebrochene Krieg habe nicht nur der Ukraine, sondern auch ihren Nachbarn und ganz Europa Leid gebracht, sagte Szijjártó in der hochrangigen offenen Debatte über Kinder und bewaffnete Konflikte. Obwohl der bewaffnete Konflikt zu einer hohen Inflation und einer unsicheren Energieversorgung führt und sogar eine weltweite Nahrungsmittelkrise droht, „sind diejenigen, die durch diesen Krieg am meisten verlieren, eindeutig die Kinder“, sagte Szijjártó. Kinder „verlieren definitiv den Enthusiasmus ihrer Kindheit, und ihre gesamte Zukunft, oder zumindest ein großer Teil ihrer Zukunft, ist in Gefahr“, sagte er und fügte hinzu, dass der Krieg „enormes physisches und psychisches Leid für die Kinder“ verursacht.

Der Minister wies darauf hin, dass Ungarn seit Ausbruch des Krieges 840.000 Flüchtlinge aufgenommen hat, von denen die meisten Mütter und Kinder sind, die aufgrund der in der Ukraine geltenden Wehrpflicht ihre Väter zurücklassen mussten. Ungarn setze alle verfügbaren Mittel ein, um den Flüchtlingen zu helfen, und habe seine bisher größte humanitäre Aktion gestartet, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Ungarn alle Flüchtlinge aufnehme und betreue.