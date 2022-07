Ungarische und slowakische Polizei zerschlagen internationalen Drogenring

Ungarische und slowakische Polizei- und Spezialeinheiten haben bei einer internationalen Operation gegen einen Drogenhändlerring in der vergangenen Woche das größte Waffenarsenal Ungarns der letzten 25 Jahre sowie Drogen, Bargeld und Wertgegenstände beschlagnahmt und mehrere Personen verhaftet, teilten die Beamten am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lubomír Danko vom slowakischen Landeskriminalamt (NAKA) und Zoltán Boross vom ungarischen Landeskriminalamt (NNI) erklärten, die Operation PARKETAR sei das Ergebnis einer im Dezember 2021 begonnenen Untersuchung. Am 12. Juli durchsuchten Polizeikräfte 12 Objekte in Westungarn, der Westslowakei und Wien. Sie beschlagnahmten Drogen, Bargeld, illegale Schusswaffen, Goldbarren und Schmuck sowie andere Luxusgüter, hieß es. Insgesamt wurden 16 Personen angeklagt, die über mexikanische und rumänische Drogenkartelle in Wien Methamphetamine und Kokain in die Slowakei geschmuggelt haben sollen. Die Organisation soll seit 2016 über 100 kg Kokain ins Land geschmuggelt haben. Die Anklagepunkte werden mit 20-25 Jahren Haft geahndet.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung eines slowakischen Staatsbürgers wurde das größte Waffenarsenal gefunden, das in den letzten 25 Jahren in Ungarn entdeckt wurde, so die Beamten. Die Polizei hat 59 scharfe Schusswaffen, 45.000 Stück Munition und andere Ausrüstung sowie Sprengstoff beschlagnahmt.