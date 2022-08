Ungarn: Regierung erlaubt die Zahlung der Körperschaftssteuer in Euro oder US-Dollar

Zwei am Dienstag veröffentlichte Regierungserlasse sehen die Abschaffung des Arbeitgeberbeitrags von 13 % für eine Steuer vor, die bereits für Künstler, Journalisten und verwandte Berufe (ekho) gilt, und ermöglichen es, dass die Körperschaftssteuer sowohl in US-Dollar oder Euro als auch in Forint gezahlt werden kann – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Erklärung des Finanzministeriums wird es sich für viele Steuerzahler besonders lohnen, ab 1. September die ekho zu wählen. Unter Hinweis auf die jüngsten Änderungen der Regeln für die vereinfachte Gewerbesteuer (kata), die viele Menschen von der Inanspruchnahme der Steuer ausschlossen, erklärte das Ministerium, dass die Zahl der Personen, die die ekho-Steuer zahlen können, ab September, wenn die Steuer 15 % des Einkommens betragen wird, erheblich steigen könnte. Schriftsteller, Journalisten, Redner, Künstler und Vertreter von Berufen, die bei Aufführungen mitwirken, wie Tontechniker, Bühnenbildner, Statisten, Maskenbildner und Kostümbildner, täten also gut daran, sich für die ekho zu entscheiden, heißt es weiter. Die Steuer gilt für Personen mit einem Jahreseinkommen von bis zu 60 Millionen Forint, wobei Steuern und Beiträge bis zum Mindestlohn gezahlt werden. Das neue Dekret zielt auch darauf ab, den Bauunternehmen zu helfen, indem es eine vereinfachte Verwaltung und Maßnahmen einführt, die zu Kosteneinsparungen bei Prüfungen führen.

In der Zwischenzeit erlaubt die Regierung unter Hinweis auf die wirtschaftliche Lage aufgrund des Krieges in der Ukraine, dass die Körperschaftssteuer in Euro oder US-Dollar gezahlt werden kann.