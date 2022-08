MOL gelingt es, das Öl in der Druschba-Pipeline wieder fließen zu lassen

Die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL hat in ihren Verhandlungen mit der Ukraine und Russland die Wiederaufnahme der Öllieferungen über die Druschba-Pipeline nach Ungarn, in die Slowakei und nach Tschechien erreicht, indem sie die Transitgebühren für den ukrainischen Abschnitt der Pipeline bezahlt hat, teilte MOL am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

MOL sagte, man habe eine schnelle Lösung für das Problem der nicht gezahlten Gebühren gefunden, und die Ukraine habe zugesagt, die Lieferungen in den nächsten Tagen wieder aufzunehmen. In einer Erklärung, die im Laufe des Tages veröffentlicht wurde, sagte MOL, dass die Pipeline in Betrieb sei und die Lieferungen voraussichtlich am Donnerstag wieder in Ungarn ankommen würden. Die Lieferungen von russischem Rohöl wurden am 4. August eingestellt.