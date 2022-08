Das alljährliche Rotweinfestival in Villány findet vom 30. September bis 2. Oktober in der berühmten Weinregion im Süden Ungarns statt.

Es lockt wieder Tausende Besucher zu Verkostungen in die Weinberge, zu kulturellen Programmen in die Eventhalle und zum beliebten Weinumzug in die Straßen der Stadt. Einer der bekanntesten Weinkeller mit 4-Sterne-Hotel, stimmungsvollem Restaurant und hervorragenden, auch international hoch prämierten Weinen istim Zentrum der Weinstadt.