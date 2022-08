Ein Tag über Wasser und Nachhaltigkeit in Zalakaros

Auf einer Pressekonferenz, die am 10. August im Heilbad Zalakaros stattfand, wiesen Ferenc Novák, Bürgermeister von Zalakaros, Levente Perjési, Direktor des Hunguest Hotel Freya, und Andor Végh, Geschäftsführer der Zalakaroser Heilbad Zrt. auf die Bedeutung von Trinkwasser und nachhaltigen Wasserressourcen hin – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Im Rahmen einer beispielhaften Zusammenarbeit zwischen dem Hunguest Hotel Freya und dem Zalakaroser Heilbad wurde den Gästen an diesem Tag frisches, kühles Mineralwasser angeboten und die Initiative begrüßt. Darüber hinaus gab es eine Reihe von begleitenden Aktivitäten für die Besucher, die sich auch von der Sommerhitze nicht davon abhalten ließen, an einem lateinamerikanischen Aquafitnesskurs teilzunehmen. Und für diejenigen, die ihre Kreativität unter Beweis stellen wollten, gab es eine Bastelstunde mit dem Thema „Mein wässrigstes Erlebnis“. Diejenigen, die sich verwöhnen lassen wollten, hatten ebenfalls eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie z. B. eine Massage mit Zalakaros-Thermalwasser-Cremes, bei der sie sich der totalen Entspannung hingeben konnten – das Zalakaroser Heilbad berichtete über die Veranstaltungen des Tages.

Wie in ihrer Erklärung betont wird, sind nachhaltige Wasserressourcen für die menschliche Gesundheit und die ökologische Nachhaltigkeit von wesentlicher Bedeutung. Die Förderung eines gesunden Lebensstils, des Konsums von Wasser in der richtigen Menge und Qualität und der Nachhaltigkeit sollte bereits im Kindesalter beginnen, und was könnte ein besserer Ort dafür sein als das Wasserparadies einer Familie.

In Zalakaros und insbesondere in den Thermen ist das Wasser eine Quelle des Lebens und der Erfahrungen. Wenn Sie sich in Zalakaros aufhalten, das in diesem Jahr 25 Jahre alt wurde, ist es auch ein Muss, ein Bad im Heil- und Thermalwasser zu nehmen, das seit 1965 die Vitalität der Besucher zur Vorbeugung und Heilung anregt.