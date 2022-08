Neuer Hitzerekord in Ungarn

Der 17. August war nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Dienstes (OMSZ) der wärmste in Ungarn. Sowohl in Baja als auch in Kübekháza in Südungarn stieg das Quecksilber am Mittwoch auf 37°C, teilte der OMSZ auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die höchste Temperatur, die jemals am 17. August in Ungarn gemessen wurde, war 1946 in Pécs im Süden des Landes mit 36,8°C erreicht worden. Die Vorhersagen zeigen, dass die Tagestemperaturen am Donnerstag auf 39°C und am Freitag auf 40°C steigen werden. Die Landesamtsärztin hat von Mittwoch bis Freitag um Mitternacht die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen.