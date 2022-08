Die ungarische Steuerbehörde NAV hat am Grenzübergang Nagylak aus einem rumänischen Lkw 772 Kilo Donaukrebse beschlagnahmt, die in Ungarn zu den gefährdeten Arten gehören – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die 17.000 Flusskrebse im Wert von 842 Millionen Forint (2 Mio. EUR) seien in dem Fahrzeug versteckt gewesen, das auf dem Weg nach Italien war, teilte die NAV am Donnerstag mit. Die Krebse wurden in den Zoo von Szeged gebracht. Ein Gerichtsverfahren gegen den Fahrer ist im Gange.