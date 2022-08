Budapester Stadtverwaltung startet Unterstützungsprogramm für Versorgungsleistungen

Die Budapester Stadtverwaltung führt ein Programm zur Unterstützung der Strompreise ein, bei dem Menschen mit geringem Einkommen Anspruch auf 48.000 Forint (117 EUR) pro Jahr haben, die von ihren Stromrechnungen abgezogen werden, sagte Bürgermeister Gergely Karácsony am Mittwoch in einem auf Facebook veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Familien mit geringem Einkommen, die Kinder großziehen, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten und Rentner, deren Rente unter dem Existenzminimum liegt, werden für die Unterstützung in Frage kommen, sagte er. Ältere Menschen, deren Rente unter der „realen Durchschnittsrente“ liegt, haben Anspruch auf 24.000 Forint pro Jahr, fügte er hinzu. Karácsony sagte, mit dem Programm wolle er sein Wahlversprechen einlösen, das „soziale Betreuungsmodell“, das im 14. Bezirk von Budapest eingeführt wurde, als er dort Bürgermeister war, auszuweiten. „Sozialhilfe wäre im Grunde eine Aufgabe der Regierung, aber die ist jetzt woanders beschäftigt und sucht eher nach Feinden als nach Lösungen. Deshalb ist es an der Zeit, dass wir stattdessen aktiv werden“, sagte er. Das Programm werde am 1. Oktober anlaufen, fügte er hinzu.

Die Budapester Fraktion der regierenden Fidesz sagte in ihrer Antwort, dass es in Bezug auf das neue Budapester Unterstützungsprogramm für Versorgungsleistungen „viele Ungewissheiten“ gebe. „Die vor drei Jahren versprochenen [jährlichen] 20.000 Forint blieben ein leeres Versprechen. Die Halozat-Stiftung … hat es auch versäumt, einen großen Teil des Geldes an die Bedürftigen auszuzahlen“, so Fidesz.