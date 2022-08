Gulyás zum staatlichen Kauf von Vodafone

Auf die jüngste Ankündigung des ungarischen Staates, eine Beteiligung an Vodafone zu erwerben, und auf die Kritik, der Preis sei zu hoch, angesprochen, sagte Gulyás, dass vor jedem derartigen Geschäft eine umfassende sorgfältige Prüfung durchgeführt werde, die auch den Preis umfasse – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, „der ungarische Staat kann keinen Kauf tätigen, ohne dass große internationale Unternehmen den Preis genehmigen“. Er sagte, dass der Staat eine Minderheitsbeteiligung von 49% erwerben werde und der nächste Schritt darin bestehe, zunächst eine detaillierte Prüfung des Unternehmens durchzuführen, was Monate dauern werde. Gulyás sagte, die Gespräche mit dem Telekommunikationsunternehmen seien von der IT-Firma 4iG aufgenommen worden, und der ungarische Staat habe sich anschließend angeschlossen. Er sagte, dass der Erwerb eines Anteils „ein gutes Geschäft“ für den ungarischen Staat sei und das Geschäft „auf eigenen Füßen stehen könne“, und fügte hinzu, dass die Planung des Vodafone-Geschäfts bereits 2010 begonnen habe.

Als Antwort auf eine andere Frage sagte er, dass noch keine Entscheidung über eine mögliche Fusion von Vodafone und Digi getroffen worden sei. Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen, wie sich die staatliche Beteiligung an Vodafone auf die Telefontarife auswirken wird. „Es kann nur einen positiven Einfluss haben, aber es ist zu früh, um zu sagen, in welchem Umfang“, sagte er. Die ungarischen Steuerzahler werden von der Beteiligung des Staates an Vodafone profitieren, da ein Unternehmen, das beträchtliche Gewinne erwirtschaften kann, in staatlichem Besitz sein wird, sagte er. Gulyás fügte hinzu, dass die Übernahme nicht zu einer Überdominanz auf dem Markt führen werde, da es weiterhin einen wesentlich größeren Marktteilnehmer als 4iG oder den Staat geben werde.