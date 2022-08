Landwirtschaftsministerium stellt Jobportal auf Ukrainisch zur Verfügung

Das Landwirtschaftsministerium hat sein Internetportal munkaszuret.hu, auf dem freie Stellen in der Branche ausgeschrieben werden, aktualisiert und in ukrainischer Sprache zugänglich gemacht, um Flüchtlingen bei der Arbeitssuche zu helfen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Portal bietet Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, saisonale Arbeit an, so das Ministerium in einer Erklärung vom Dienstag. Das Portal ziele darauf ab, eine schnelle Verbindung zwischen Unternehmen und Arbeitssuchenden herzustellen, so das Ministerium, das darauf hinwies, dass die ungarischen Produzenten angesichts der nahenden Herbsternte dringend Arbeitskräfte benötigten.