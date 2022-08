Regierungsbehörde leitet Verfahren gegen Wizz Air wegen Kundenbeschwerden ein

Das Amt der Stadtverwaltung von Budapest hat ein Verfahren gegen die Billigfluggesellschaft Wizz Air wegen einer Reihe von Kundenbeschwerden eingeleitet, wie das Justizministerium am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Passagiere haben sich an die Kundenschutzbehörde gewandt, weil Wizz Air es versäumt hat, Informationen über Verspätungen und Annullierungen von Flügen zu geben. Sie haben sich darüber beschwert, dass das Unternehmen es versäumt hat, in solchen Fällen eine Unterkunft oder eine Umbuchung zu gewährleisten. Außerdem hat das Unternehmen es versäumt, Beschwerden innerhalb von 30 Tagen zu beantworten und erhebt eine Gebühr für Kundenanrufe, heißt es in der Erklärung.