Gazprom liefert mehr Gas nach Ungarn

Die russische Gazprom wird im September und Oktober täglich bis zu 5,8 Millionen Kubikmeter Erdgas zusätzlich zu den in einem langfristigen Abkommen zwischen Ungarn und Russland festgelegten Mengen über Serbien liefern, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Rande eines informellen Treffens seiner europäischen Amtskollegen in Prag sagte Péter Szijjártó, dass die maximale zusätzliche Menge im August 2,6 Millionen Kubikmeter pro Tag betragen werde. Vertreter Ungarns und von Gazprom hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, so der Minister. Szijjártó fügte jedoch hinzu, dass die genaue Gasmenge, die zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Mengen geliefert werden soll, von „technischen und technologischen Details“ abhänge. Der Erhalt größerer Gasmengen trage zur Energiesicherheit Ungarns bei und werde dazu beitragen, Einschränkungen aufgrund eines möglichen Gasmangels zu vermeiden. Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarns Gasreserven 36,5 % des durchschnittlichen Jahresverbrauchs übersteigen, verglichen mit dem EU-Durchschnitt von 21,5 %.

Im Hinblick auf das Prager Treffen sagte Szijjártó, die EU werde keine allgemeine Visumspflicht für russische Bürger einführen. Er sagte, der Vorschlag, eine solche Beschränkung einzuführen, sei bei mehreren Mitgliedstaaten, darunter Ungarn, auf Ablehnung gestoßen. Die EU werde jedoch ein Abkommen mit Russland kündigen, wonach russische Bürger von vereinfachten Visaverfahren profitieren könnten.