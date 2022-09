Präsidentin eröffnet Jugend-Behindertenzentrum in Szeged

Präsidentin Katalin Novák eröffnete am Mittwoch ein neues Gebäude des Gemma-Zentrums für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Szeged (Südungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Eine Krankheit ist eine Last, aber ein Kind ist ein Geschenk“, sagte Novák in ihrer Eröffnungsrede. An die Eltern gerichtet, sagte die Präsidentin: „Wir können Ihre Last nicht tragen, aber wir sind hier und können Ihnen helfen“. Novák zitierte Passagen in der Verfassung, die auf den Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis an abzielen, und sagte: „Lassen Sie uns das ernst nehmen; lassen Sie uns das Leben tatsächlich vom Moment der Empfängnis an schützen… lassen Sie uns die ganze Zeit da sein und dem menschlichen Leben beistehen… sowohl dann, wenn es nicht so offensichtlich ist, dass wir nicht perfekt sind, als auch dann, wenn die Unvollkommenheit deutlicher zutage tritt“. Mit einem Budget von 500 Millionen Forint (1,2 Mio. EUR) wurde der Gemma-Komplex auf 1.400 Quadratmeter vergrößert. Einundneunzig Kinder lernen in der Grundschule, weitere 40 Jugendliche besuchen die Kindertagesstätte.