Fusetech weiht Produktionshalle in Kaposvár ein

Der in französischem Besitz befindliche Sicherungshersteller Fusetech hat am Mittwoch eine 900 Millionen Forint (2,2 Mio. EUR) teure Produktionshalle an seinem Standort in Kaposvár, im Südwesten Ungarns, eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Fusetech baute die 4.000 Quadratmeter große Anlage durch den Umbau einer ehemaligen Lagerhalle, um die Produktionskapazität und die Produktpalette zu erweitern. Luc Themelin, CEO des Eigentümers, der Mersen-Gruppe, sagte, dass die Gruppe Pläne hat, ihre ungarische Niederlassung weiter auszubauen. Standortleiter Norbert Peres sagte, dass das Unternehmen in diesem Jahr mit einem Umsatz von 29 Millionen Euro rechnet und plant, die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen, ein Lager zu bauen und automatisierte Produktionslinien zu installieren.

Károly Szita, der Bürgermeister von Kaposvár, sagte, die Stadt strebe Vollbeschäftigung und weitere Lohnerhöhungen an. Er hob das Industrialisierungsprogramm hervor, das Kaposvár vor zwei Jahren begonnen hatte, und sagte, die Stadt erwarte in diesem und im nächsten Jahr mehr ausländische Investoren. Zu Fusetech sagte Szita, das Unternehmen sei seit 2007 in Kaposvár vertreten, beschäftige 350 Mitarbeiter und sei 2018 mit dem Titel „Arbeitgeber des Jahres“ ausgezeichnet worden. Dieser Titel wird an Unternehmen verliehen, die nicht nur hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, sondern auch ihre Mitarbeiter und den Ort, an dem sie tätig sind, schätzen, sagte Szita. Fusetech erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 20,8 Millionen Euro, wie öffentliche Aufzeichnungen zeigen.