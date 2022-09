Navracsics: Entscheidung der EU-Kommission ebnet den Weg für einen raschen Abschluss der Gespräche über die Fonds

Tibor Navracsics, der für die Inanspruchnahme von EU-Mitteln zuständige Minister, begrüßte am Sonntag die Entscheidung der Europäischen Kommission über die Ungarn zugewiesenen EU-Mittel als „Fortschritt“ und erklärte, sie werde einen raschen Abschluss der Gespräche über den Wiederaufbaufonds nach der Pandemie und die Kohäsionsgelder ermöglichen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Navracsics sagte auf einer Pressekonferenz, die Regierung hoffe, dass die Verhandlungen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden könnten. Da die Regierung beabsichtigt, die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie während des Verfahrens in Bezug auf den Konditionalitätsmechanismus, der die EU-Finanzierung an die Rechtsstaatlichkeit bindet, eingegangen ist, sind die von der Kommission vorgeschlagenen Sanktionen „von untergeordneter Bedeutung“, da „sie nicht genehmigt werden können“, sagte Navracsics. Er sagte, die Entscheidung der Kommission vom Sonntag markiere das Ende der monatelangen Gespräche über das Konditionalitätsverfahren, was bedeute, dass keine weiteren Kriterien für Ungarn festgelegt werden könnten. Die Gespräche über die Umsetzung der Maßnahmen, zu denen sich Ungarn verpflichtet hat, werden jedoch fortgesetzt, sagte der Minister, der sich am Mittwoch mit dem EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung Johannes Hahn treffen wird. Navracsics wies darauf hin, dass die Regierung dem Parlament am Montag und Freitag die entsprechenden Gesetzesvorschläge vorlegen werde.

Im Zusammenhang mit den Verpflichtungen, die die Regierung gegenüber der Europäischen Kommission eingegangen ist, erwähnte Navracsics die Einrichtung einer „Integritätsbehörde“ zur Betrugsbekämpfung, die die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit EU-Mitteln überwachen soll. Ihr Leiter werde von unabhängigen Experten in einem offenen Bewerbungsverfahren ausgewählt, sagte er und fügte hinzu, die Behörde könne ihre Arbeit in der zweiten Novemberhälfte aufnehmen. Ungarn hat außerdem zugesagt, eine von der Regierung unabhängige Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung einzurichten, die an die Integritätsbehörde angebunden sein wird, sagte er. Die Regierung werde die Systeme zur Korruptionsbekämpfung weiter stärken, sagte er und verwies auf die Änderungen, die am System zur Vermögenserklärung vorgenommen werden sollen. Die Regeln für Interessenkonflikte bei Stiftungen, die Vermögenswerte von öffentlichem Interesse verwalten, sollen ebenfalls verschärft werden und sich an EU-Vorschriften orientieren, so Navracsics. Zu den Verpflichtungen Ungarns gehöre auch die Gewährleistung von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft in Korruptionsfällen.

Navracsics sagte, Ungarn habe bereits im vergangenen Monat mit der Umsetzung seiner Abhilfemaßnahmen begonnen, um den Prozess zu beschleunigen. Obwohl es in der Anfangsphase der Gespräche ein gewisses Misstrauen zwischen Ungarn und der Kommission gegeben habe, habe sich die Zusammenarbeit zwischen beiden am Ende des Prozesses normalisiert. Navracsics sagte, er halte es für möglich, dass die Europäische Kommission selbst verkünden werde, dass Ungarn seine Verpflichtungen erfüllt habe, und das Konditionalitätsverfahren beenden werde. Die Europäische Kommission schlug am Sonntag vor, einen Teil der Ungarn zugewiesenen EU-Mittel auszusetzen, da sie Bedenken wegen der Misswirtschaft hat.