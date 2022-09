Wie bekommt man mehr Follower auf Facebook: TOP 6 Service

Wie bekommen Sie mehr Follower und Facebook Fanpage Likes, wenn Sie gerade neu auf der Social Media Plattform starten? Eine Frage, die sich zahlreiche Nutzer stellen, wenn der Facebook Erfolg nicht direkt eintritt, obwohl man sich viel Mühe mit den Inhalten und dem Social Media Marketing gibt.

Facebook Follower kaufen ist eine Möglichkeit, die von zahlreichen Unternehmen und Privatpersonen als Maßnahme eingesetzt wird, um den Algorithmus zu deren Gunsten zu beeinflussen. Wer mehr über das Facebook Followers kaufen wissen möchte, kann zu diesem Thema mehr auf FollowersOn finden.

Die TOP 6 Service, um Follower auf Facebook zu kaufen

Platz 1: FollowersOn

Wer Facebook Fans kaufen möchte, ist bei FollowersOn genau richtig. Auf der Plattform können Facebook Likes und Abonnenten gekauft werden, doch die Plattform bietet auch Produkte für Instagram, Twitter, TikTok und YouTube. Wer also auf mehreren Social Media Plattformen unterwegs ist, hat hier die Möglichkeit verschiedene Pakete zu bestellen. Jede Bestellung wird schnell bearbeitet und unterliegt einer Garantie, die die Auslieferung der bestellten Dienstleistung garantiert.

Vorteile von FollowersOn:

Unterstützung für mehrere Plattformen

zahlreiche Dienstleistungen

E-Mail und Link zum Profil reichen für die Bestellung

Zielgruppe kann teilweise gewählt werden

MWST ist bereits im Preis inbegriffen

Nachteile von FollowersOn:

Live-Chat ist nicht verfügbar

Platz 2: SocialBoss

Benötigen Sie mehr Abonnenten auf YouTube? Suchen Sie eine Möglichkeit, um mehr Likes auf Facebook zu erhalten oder natürlich auf den Plattformen zu wachsen? Dann ist SocialBoss der richtige Ansprechpartner. SocialBoss bietet eine große Auswahl an Produkten und Services, die nicht auf eine Webseite wie Facebook begrenzt sind. Reddit, Quora, Pinterest, Soundcloud und viele andere Websites sind bei SocialBoss verfügbar. Sichern Sie sich die besten Angebote und die günstigsten Preise! Bezahlung mit Visa, MasterCard und anderen Zahlungsmethoden möglich.

Platz 3: SozialTop

Möchten Sie sich deutsche Facebook Abonnenten kaufen? Dann haben Sie bei SozialTop.com genau diese Möglichkeit. Der Anbieter hat eine große Auswahl an unterschiedlichen Angeboten, die von jedem genutzt werden können. Egal, ob Sie ein Unternehmen führen oder als Einzelperson auftreten, jeder hat die gleiche Möglichkeit.

Wenn Sie im Menü nachsehen, dann finden Sie alle Service, die von SozialTop angeboten werden und wie genau Sie jedes einzelne Paket in Anspruch nehmen können. Einfach in der Nutzung und schnell in der Auslieferung, das sind die Merkmale von SozialTop.

Platz 4: Fames

Fames bietet eine bestimmte Anzahl an Services, durch die Sie mehr Follower auf Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und Spotify erhalten können. Der Anbieter verspricht zwar eine hohe Qualität in der Auslieferung der Follower, doch unser Test hat ergeben, dass unter den Follower auch Bot-Accounts sein können. Darüber hinaus sind die Preise deutlich höher als bei der Konkurrenz.

Platz 5: BankSmm

Wer sich deutsche Facebook Follower kaufen möchte, ist bei BankSmm.com genau richtig. Der Anbieter hat ein großes Angebot an unterschiedlichen Paketen, wo Sie sich Follower, Likes und Abonnenten kaufen können. Gute Preise und eine schnelle Auslieferung sind das Markenzeichen von BankSmm.

Platz 6: ShopBudyRoom

ShopBudyroom ist ein guter Anbieter für Facebook Follower und Likes, hat aber eine recht unübersichtliche Seite. Eine einfacher und billiger Look überzeugt nicht wirklich. Dazu kommen noch die hohen Preise für bestimmte Pakete, die im Gegensatz zur Konkurrenz deutlich teurer sind. Was die Leistung und Lieferung angeht, bei dieser kann man kaum etwas Negatives finden, weswegen ShopBudyroom nur auf Platz 6 in diesem Vergleich landet.

Für wen ist dieser Service geeignet?

Wer sollte sich Facebook Fans und Likes kaufen? Eine Frage, die indirekt auch pauschal beantwortet werden kann. Jeder, der Social Media Marketing über Facebook, Instagram, TikTok und andere Plattformen durchführen möchte, kann einen derartigen Service in Anspruch nehmen. Ob Sie Post Likes benötigen, mehr Kommentare wollen, oder einfach die Reichweite ausbreiten möchten, damit Sie auch natürlich wachsen können, kann das Kaufen von Likes, Followern, Kommentaren und Abonnenten helfen. Falls Sie ein Unternehmen leiten, ein Influencer sind, eine Website promoten oder einfach als Privatperson mehr Facebook Follower möchten, sollten Sie sich Follower auf Facebook kaufen.

Folgende Vorteile entstehen durch den Kauf dieser Pakete:

mehr Reichweite

schnelleres Wachstum

Ihre Seite erscheint in den Empfehlungen

besseres Social Proof

mehr Sichtbarkeit am Markt

Posts können viral gehen

Beitraglikes kommen auf natürliche Art und Weise

Was sollten Sie beachten, wenn Sie sich Facebook Likes und Follower kaufen?

Das Ranking der 6 besten Anbieter für Facebook Follower und Likes ist nur die Spitze des Eisbergs. Derartige Anbieter gibt es wie Sand am Meer. Wie kann man also entscheiden, welcher Anbieter am besten ist und in welchen Anbieter man sein Vertrauen und Geld stecken sollte?

Es gibt ein paar Dinge, die man bei der Auswahl des besten Anbieters beachten sollte. Folgendes konnten wir durch unsere Recherche herausfinden:

Angebotene Dienstleistungen: Es ist wichtig, dass der Anbieter verschiedene Dienstleistungen im Angebot hat. Das bedeutet, dass nicht nur unterschiedliche Plattformen abgedeckt sind, sondern auch unterschiedliche Angebote bei den einzelnen Plattformen. Dazu zählen Likes, Follower, Kommentare, Post Likes und andere. Es ist auch wichtig, dass bestimmte Zielgruppen ausgewählt werden können. Diese Option haben nicht viele Anbieter, doch es ist auf jeden Fall ein Plus, was die Seriosität und die Möglichkeiten des Anbieters zeigt. Preise: Ein derartiger Service hat seinen Preis. Dieser sollte aber in der goldenen Mitte stehen. Menschen bezahlen gerne mehr für einen guten Service, doch der Preis sollte nicht ausschlaggebend sein. Hierfür kann man sich unterschiedliche Anbieter anschauen und nach einem Angebot suchen, wo beide Seiten zufrieden sind. Garantie: Da Facebook Follower und Likes kaufen eine heikle Angelegenheit sein kann, sollte immer eine Garantie vorhanden sein. Grund hierfür ist, dass Follower abspringen können. Sie bestellen 100 neue Follower und von diesen 100 verlieren Sie 50. Deswegen sollte es ein garantierter Service sein, der Ihnen die 100 Follower garantiert. Ein klares Beispiel hierfür ist FollowersOn, wo Ihre Bestellung so lange aktiv ist, bis Sie nicht die bezahlte Anzahl an Followern erhalten. Zahlungsmethoden: Ein weiteres Indiz für einen guten Anbieter sind seine Zahlungsmethoden. Je mehr seriöse Zahlungsmethoden vorhanden sind, umso eher handelt es sich um einen guten und seriösen Anbieter. Zu den seriösen Zahlungsmethoden gehören Visa, MasterCard, Google-Pay oder Apple-Pay. Kryptowährungen sind ebenfalls eine sehr sichere Methode zur Zahlung. Kundenservice und Erreichbarkeit: Es kann immer mal vorkommen, dass Probleme mit dem Warenkorb, mit der Bestellung, mit der Zahlung und anderen Dingen vorkommen. Hier ist es wichtig zu wissen, dass ein Support vorhanden ist, den man einfach erreichen und der bei allerlei Problemen helfen kann. Live-Chat, Telefon, E-Mail-Adresse und Kontaktformulare sind gängige Methoden, die ein Kundensupport haben sollte. Echter Follower: Eine Sache, die Ihr Profil ruinieren kann, sind Fake Fans und Follower, die zwar sichtbar sind, aber keine Interaktionen mit Ihrem Profil haben. Sprich liken, kommentieren und teilen der Beiträge. Gründe hierfür sind einfach, es handelt sich um Fake Follower, die Ihrem Facebook Profil nur schaden, anstatt Ihnen bei der Reichweite zu helfen.

Kann man sehen, dass Facebook Follower gekauft sind?

Gekaufte Facebook Fanpage Likes können durchaus erkannt werden, wenn diese von einem unseriösen Anbieter kommen. Wieso ist das so? Die Gründe sind offensichtlich, doch hier ein paar der größten Merkmale, die zeigen, dass Facebook Fans gekauft sind.

Keine Interaktionen mit der Seite

Wenn Sie dazu entscheiden, Follower für Facebook zu kaufen, dann sollten diese aktiv sein und Ihnen beim Erreichen weitere Profile helfen. Wenn die gekauften Follower Fake sind, wird dieses Ziel nicht erreicht werden können. Es gibt keine Interaktion mit dem Profil und Inhalte werden nicht gelikt und auch nicht geteilt. Das ist ein großes Indiz dafür, dass Fans gekauft wurden.

Facebook Profil der Follower sieht inaktiv aus

Um zu verifizieren, ob die gekauften Fans legitim sind, kann man sich die Profile dieser Nutzer ansehen. Bei Fake Profilen gibt es keine Anzeichen dafür, dass das Profil in irgendeiner Art aktiv ist. Dadurch kann man einfach erkennen, ob diese gekauft oder auf natürliche Art und Weise gewonnen wurden.

Das sind zwei der größten Faktoren, die bestimmen, ob man sehen kann, dass Sie Facebook Follower gekauft haben oder nicht. Deswegen sollten Sie beim Kauf immer darauf achten, dass Sie auch aktive und echte Abonnenten erhalten!

Kann mein Profil gebannt werden, wenn ich mir Follower kaufe?

Eine der wohl wichtigsten Fragen, die man sich beim Nutzen dieser Angebote stellen sollte. Kann das Profil gebannt werden? Die klare Antwort ist „Ja“, aber … Hier kommen wieder die Fake Fans ins Bild. Bei Fake Accounts, die plötzlich in größeren Mengen auf Ihrer Fanpage auftauchen, kann die Social Media Plattform hellhörig werden und eine Überprüfung durchführen. Auf lange Sicht kann das zu einem Bann oder Sanktionen führen.

Deswegen ist es entscheidend, dass die gekaufte Dienstleistung legitim und seriös ist und echte Nutzer auf Ihre Seite bringt. In so einem Fall ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendwelche Sanktionen auf Sie zukommen, geschweige denn, dass es zu einem Bann kommt.

Fazit – Sollte man sich Facebook Fans und Follower kaufen?

Falls Sie auf der Plattform durchstarten möchten und keine Zeit und Geduld für natürlichen Wachstum haben, dann ist diese Art von Service genau richtig für Sie. So ein kleiner Boost kann entscheidend für den Erfolg sein und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wie bereits erwähnt, sollte man darauf achten, von welchem Anbieter man die Follower kauft. Das ist wohl der entscheidende Punkt, den Sie beachten sollten. Für einen guten Dienst kann man auch etwas mehr Geld bezahlen, doch weiß, dass der Account sicher ist und keine Sanktionen auftreten können. Falls Sie Facebook Likes kaufen möchten, schauen Sie sich die Liste unserer TOP 6 Anbieter an und entschieden Sie sich für die Option, die Ihnen am besten zusagt. Damit das Ganze noch etwas sicherer ist, können Sie sich neben den Abonnenten und Followern auch Likes und Kommentare kaufen. Somit hat der Algorithmus kaum eine Chance, den Kauf dieser Dienstleistungen zu enthüllen.