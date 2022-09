Fidesz fordert Regierung auf, eine „Nationale Konsultation“ zu den Russland-Sanktionen der EU durchzuführen

Die Fraktionen des Fidesz und der Christdemokraten fordern die Regierung auf, eine „Nationale Konsultation“ über die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland durchzuführen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Vorsitzende der Fidesz-Fraktion, Máté Kocsis, erklärte auf einer Pressekonferenz in der Pause einer Sitzung der beiden Regierungsfraktionen, dass der Schwerpunkt der Umfrage auf den Energiesanktionen liegen werde, um den Ungarn die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung auch zu diesem Thema zu äußern. Die Ungarn seien die ersten in Europa, die ihre Meinung zu den Sanktionen äußern könnten, fügte er hinzu. Die Regierung werde sich in den europäischen Debatten zu diesem Thema auf die Ansichten der Ungarn beziehen.

Die europäischen Sanktionen werden in den Herbstsitzungen der Legislative sowohl in Ungarn als auch im übrigen Europa ein zentrales Thema sein, sagte er. Die zu Beginn des Sommers eingeführten EU-Sanktionen haben die Erwartungen nicht erfüllt, fügte er hinzu. „Das ist nicht das, was die Brüsseler Elite den europäischen Bürgern versprochen hat“. Nach dem ersten Sanktionspaket hätten sich die Energiepreise in einem einzigen Monat verdoppelt und dann verdreifacht, sagte er. Russland sei reicher und Europa ärmer geworden, fügte er hinzu. Kocsis versprach, dass sich die Regierungsparteien während der Herbstsitzung für die Abschaffung der Energiesanktionen einsetzen würden.

Gleichzeitig kündigte er an, dass die Regierungsparteien eine Überprüfung der Wahlkampffinanzierung linker Parteien aus dem Ausland im Bereich der nationalen Sicherheit einleiten werden. Kocsis betonte, dass es in den vergangenen dreißig Jahren noch nie vorgekommen sei, dass ein linker Ministerpräsidentenkandidat – wie Péter Márki-Zay – „leichtfertig oder absichtlich“ zugegeben habe, dass mehrere Milliarden Forint an Wahlkampfunterstützung aus dem Ausland gekommen seien. „Wir stehen vor einem der ungeheuerlichsten politischen Skandale der letzten dreißig Jahre“, sagte er und fügte hinzu, dass die Wahlkampffinanzierung für politische Parteien aus dem Ausland in Ungarn gegen das Gesetz verstoße.

Zum Thema Energiekrise rief der Fidesz-Fraktionsvorsitzende die Bürger zum Energiesparen auf. Die Regierung habe damit begonnen, und im Konferenzraum des Hotels, in dem die Fraktionssitzung stattfand, herrschten 18 Grad. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten der Herbstsitzung des Parlaments gehören Vorschläge für eine erweiterte Familienförderung, die ab Januar 2023 eingeführt werden soll, sowie Entscheidungen, die für eine Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Kommission erforderlich sind, sagte er. Um diese Einigung zu erzielen, wird eine Abweichung von der Geschäftsordnung des Parlaments beantragt, um einige der notwendigen Gesetze bis zum 4. Oktober zu verabschieden. Um dies zu erreichen, sind die Stimmen von vier Fünfteln der Abgeordneten erforderlich, so dass die Unterstützung einiger Oppositionspolitiker notwendig ist, fügte er hinzu.