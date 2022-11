Ungarn: Umfrage zu Sanktionen stößt auf große Resonanz

Bislang haben fast 700.000 Bürger ihre Fragebögen für die Nationale Konsultation zurückgeschickt, in der die Regierung die Bevölkerung nach ihrer Meinung zu den wirtschaftlichen Problemen befragt, die durch die kriegsbedingten Sanktionen verursacht werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Öffentlichkeit wurde zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der von der Europäischen Union gegen Russland verhängten Sanktionen befragt, erklärte Zoltan Kovács, Staatssekretär für internationale Kommunikation, in einem Interview mit der Zeitung Magyar Nemzet. In Bezug auf die Konsultationen sagte Kovács, dass Westeuropa „das System nicht versteht“, weil „sie nicht mehr die Routine haben, die Wähler zwischen den Wahlen um ein Feedback zu bitten“, und fügte hinzu, dass „die Meinung der Wähler in diesen Ländern nicht so wichtig ist“. Die ungarische Regierung hingegen „sieht ganz klar, dass eine Politik, die sich an den nationalen Interessen orientiert, ein kontinuierliches Feedback der Bevölkerung erfordert und nicht nur einmal in vier Jahren, bei den Parlamentswahlen“. Die von der Regierung durchgeführten Umfragen „geben jedem die Möglichkeit, seinen Standpunkt darzulegen“. „Sie können mitbestimmen, ob sie mit dem, was im Zusammenhang mit den Energiesanktionen geschieht, einverstanden sind, und sie können auch ihre Zustimmung zur Position der Regierung zum Ausdruck bringen“, so Kovács.