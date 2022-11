„Action for Democracy“ überweist über 3 Milliarden Forint an ungarische zivile Organisationen und Unternehmen

Die in den USA ansässige zivile Organisation „Action for Democracy“ hat im vergangenen Frühjahr und Sommer Finanzmittel in Höhe von 1,8 Mrd. Forint (4,4 Mio. EUR) an die Bewegung „Ungarn für alle“ (MMM) und weitere 1,15 Mrd. Forint an drei ungarische Unternehmen überwiesen, so Brigadegeneral Zoltán András Kovács, der Generaldirektor des Nationalen Informationszentrums (NIK), in einer schriftlichen Antwort an Zoltán Sas, den Vorsitzenden des nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sas, ein Abgeordneter der oppositionellen Jobbik, gab am Mittwoch bekannt, dass er in der Sitzung des Ausschusses am 17. November die Veröffentlichung eines Berichts der ungarischen Geheimdienste über die ausländische Finanzierung politischer Organisationen angeregt habe. Er sagte, die erhaltenen Informationen seien auf der Website des nationalen Sicherheitsausschusses veröffentlicht worden. In seinem Schreiben erklärte der NIK-Direktor, dass aufgrund der noch laufenden Ermittlungen der nationalen Steuer- und Zollbehörde wegen des Verdachts auf Finanzbetrug und des nationalen Ermittlungsbüros der ungarischen Polizei wegen des Verdachts auf Veruntreuung und Geldwäsche nur Teile des Berichts freigegeben worden seien. Er sagte, die NIK werde eine Analyse und Bewertung der Informationen vornehmen und eine Zusammenfassung erstellen. Die NIK analysiert auch, wie die ungarischen Empfänger das Geld, das sie aus dem Ausland erhalten haben, ausgegeben haben. Kovács merkte an, dass die ungarischen und EU-Gesetze jegliche Form der Finanzierung politischer Parteien aus dem Ausland verbieten, „was den Aspekt der nationalen Sicherheit in diesem Fall noch komplexer macht“.

Máté Kocsis, Fraktionsvorsitzender der regierenden Fidesz, kommentierte die Freigabe des Berichts mit dem Hinweis, dass die ungarische politische Linke die ausländische Finanzierung vor den Parlamentswahlen geheim gehalten und später jegliche Verbindung zu ausländischen Geldgebern bestritten habe. „Wenn wir nur den Betrag der ausländischen Gelder betrachten, die an die zu den Wahlen antretenden linken Parteien überwiesen wurden, so ist dieser immer noch viermal so hoch wie der Betrag, den die ungarischen Parteien im Rahmen der zentralen Wahlkampffinanzierung erhalten durften. Allein diese Tatsache stellt eine schwere Verletzung der Souveränität des Landes dar“, so Kocsis auf Facebook.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im vergangenen August erklärte Péter Márki-Zay, der ehemalige Oppositionskandidat für das Amt des Ministerpräsidenten und Vorsitzende der MMM, in einem Podcast, dass die Partei mehrere hundert Millionen Forint von Menschen aus den Vereinigten Staaten erhalten habe.