Nacht der Forschung bietet eine Rekordzahl an Programmen

Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, wird bei der Nacht der Forschung am kommenden Wochenende landesweit an mehr als 50 Orten eine Rekordzahl von über 2.500 Programmen angeboten werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mehr als 170 Institutionen nehmen an der Veranstaltung teil und bieten an rund 260 Orten Programme an, sagte Béla Kardon, wissenschaftlicher Leiter des Regionalen Zentrums für Information und wissenschaftliche Entwicklung (RCISD), auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass die Organisatoren mit rund 100.000 Teilnehmern rechnen. László György, Staatssekretär für Innovation und Hochschulbildung, sagte, dass in diesem Jahr auch Kinder an der Veranstaltung teilnehmen werden, die von Universitätsstudenten betreut werden.