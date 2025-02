Karácsony: Stadtverwaltung übernimmt Krankenhaus für Obdachlose

Die Budapester Stadtverwaltung hat das Krankenhaus in der Szabolcs utca, in dem Obdachlose behandelt werden, in Besitz genommen, wie der Bürgermeister der Stadt, Gergely Karácsony, am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Budapest hat die schwächsten Menschen geschützt und wird dies auch weiterhin tun; jetzt als Eigentümer des Krankenhauses“, sagte Karácsony auf Facebook. Das Krankenhaus verfüge über 50 Betten für chronische Fälle der inneren Medizin und 23 Betten in einer Pflegeabteilung sowie eine Arztpraxis. „Umso empörender ist es, dass die Regierung das Krankenhaus während der Coronavirus-Pandemie räumen wollte, ohne ihm einen anderen Platz zuzuweisen.“ „Budapest bleibt eine humane Stadt, in der wir die Obdachlosigkeit bekämpfen und nicht die Obdachlosen“, sagte er.