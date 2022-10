Einigung über die Wiederaufnahme der Müllabfuhr in Budapest erzielt

Zwischen Vertretern der Budapester Stadtwerke (BKM) und den streikenden Arbeitnehmern wurde eine Einigung erzielt, die die Wiederaufnahme der Müllabfuhr in der Stadt ermöglicht, so die BKM, ihre Abfallwirtschaftsabteilung FKF und die Gewerkschaft HVDSZ 2000 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Beschäftigten in der Abfallwirtschaft eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 200.000 Forint (474 EUR) brutto für Versorgungskosten, und die Beschäftigten in nicht leitenden Positionen erhalten außerdem ein Weihnachtsgeld in Höhe von 120.000 Forint brutto, heißt es in einer am späten Donnerstagabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Die Müllabfuhr werde am 7. Oktober wieder aufgenommen, hieß es weiter. Der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony erklärte am späten Donnerstag auf Facebook, dass mit den Gewerkschaften Konsultationen über Möglichkeiten zur Unterstützung der Arbeitnehmer während der Lebenshaltungskostenkrise aufgenommen worden seien.