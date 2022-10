4iG erwirbt Beteiligung an Spacecom

Das börsennotierte ungarische IT-Unternehmen 4iG teilte am Freitag mit, dass es im Rahmen einer öffentlichen Aktienemission einen Anteil von 9,538 % an dem israelischen Satellitenunternehmen Space-Communication erworben hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

4iG hatte im September einen Vertrag über den schrittweisen Erwerb einer 51%igen Beteiligung an Spacecom über einen Zeitraum von mehreren Jahren unterzeichnet. Gemäß dem Vertrag, der einen knapp ein Jahr zuvor unterzeichneten Vertrag ersetzt, kann 4iG in einem „ersten Schritt“ einen Anteil von 20 % an Spacecom durch öffentliche Angebote oder Privatplatzierungen erwerben. Drei Jahre nach dem Erwerb des 20-prozentigen Anteils kann 4iG seine Beteiligung an Spacecom um weitere 31 % aufstocken, sofern die Aktionäre zustimmen und das israelische Kommunikationsministerium seine Zustimmung erteilt. Das israelische Kommunikationsministerium hatte bereits zuvor die Genehmigung für den Erwerb einer 20%igen Beteiligung an Spacecom durch 4iG erteilt.

Spacecom betreibt die AMOS-Flotte von vier geosynchronen Satelliten und bietet Rundfunk- und Breitbanddienste an. Spacecoms Satellit AMOS 3 mietet die von Ungarn gehaltene geostationäre Umlaufbahn im Rahmen einer Vereinbarung, die 2024 ausläuft. CarpathiaSat, ein Mitglied der 4iG-Gruppe, hält die Rechte an dieser Umlaufbahn für einen Zeitraum von 20 Jahren ab 2024.