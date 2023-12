Staat trennt sich von Beteiligungen an Yettel

Das staatliche Unternehmen Corvinus International Investment hat Verträge über den Verkauf seiner 25%igen Beteiligung an Yettel Magyarország und Yettel Real Estate Hungary sowie seiner 20%igen Beteiligung an CETIN Hungary an ein Mitglied der tschechischen Investmentgesellschaft PPF Group unterzeichnet, teilte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Erlös aus dem Verkauf wird zur Finanzierung des Kaufs des Liszt Ferenc International Betreibers des Budapester Flughafens verwendet, so das Ministerium. Die Regierung wird weiterhin eine Rolle im Telekommunikationssektor durch ihre Kooperationspakte mit Magyar Telekom und Vodafone sowie die 29,5%ige Beteiligung von Corvinus an Vodafone Hungary spielen, so das Ministerium. Das Ministerium hat den Verkaufspreis nicht bekannt gegeben.

