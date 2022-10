Orbán drängt auf Waffenstillstand in der Ukraine

Die Arbeit an einer friedlichen Lösung des Krieges in der Ukraine sei von größter Bedeutung, sagte Viktor Orbán bei einem zweitägigen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Prag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Ministerpräsident erklärte auf Facebook, er habe die Position Ungarns vertreten, dass eine Eskalation des Konflikts verhindert und der Frieden so schnell wie möglich gesichert werden müsse. Trotz der aktuellen Ereignisse sollten ein Waffenstillstand und Gespräche eingeleitet werden, sagte Orbán und fügte hinzu, dass er die Staats- und Regierungschefs der mächtigeren EU-Mitgliedsstaaten gebeten habe, Gespräche aufzunehmen, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern.

In Bezug auf die Energiesanktionen erklärte der Ministerpräsident, Ungarn habe alle seine Ziele erreicht und sei von den Teilen des achten EU-Sanktionspakets ausgenommen worden, die für das Land schädlich gewesen wären. Das jüngste Sanktionspaket gilt weder für die ungarische Gasversorgung noch für die Kernenergie, und Ungarn kann sein Kernkraftwerk Paks weiter ausbauen. Orbán erklärte, die Mitgliedstaaten hätten die Europäische Kommission aufgefordert, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Energiepreise zu senken, die aufgrund der von der EU verhängten Sanktionen auf dem gesamten Kontinent in die Höhe geschnellt seien.