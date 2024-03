Orbán führt Gespräche mit bulgarischem Präsidenten

Ministerpräsident Viktor Orbán traf am Freitag in Antalya (Türkei) mit dem bulgarischen Präsidenten Rumen Radev zusammen, wobei die ungarisch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen und die Energiesicherheit ganz oben auf der Tagesordnung standen, wie der Pressechef des Ministerpräsidenten in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Staats- und Regierungschefs äußerten sich besorgt über die mögliche Eskalation des Krieges in der Ukraine und riefen zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen auf, hieß es in der Erklärung weiter. Außenminister Péter Szijjártó und Wirtschaftsminister Márton Nagy nahmen an dem Treffen teil.