Ungarns Geld geht nicht an die Ukraine

Nach einem außerordentlichen EU-Gipfel in Brüssel sagte der Ministerpräsident, die EU-Staats- und Regierungschefs hätten viele Stunden lang darüber verhandelt, „ob die Ukraine unterstützt werden soll und wenn ja, auf welche Weise und mit wie viel Geld“. „Das ist der Punkt, an dem die Gespräche im vergangenen Dezember scheiterten, als Ungarn keine Antworten auf die Fragen erhielt“, sagte er in einem auf Facebook geposteten Video. „Wir waren besorgt, dass die Ungarn zustehenden EU-Gelder, die das Land noch nicht von der Europäischen Kommission erhalten hat, früher oder später in der Ukraine landen würden. Und wir hatten auch die Befürchtung, dass wir der Ukraine auf lange Sicht Mittel zur Verfügung stellen würden“, sagte Orbán. Die Staats- und Regierungschefs hätten auf dem Gipfel einen Kontrollmechanismus ausgehandelt, der die „vernünftige Verwendung der EU-Gelder“ sicherstellen solle. „Ungarn hat eine Garantie erhalten, dass die Gelder, auf die es Anspruch hat, nicht in der Ukraine landen werden“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass „Ungarn dieses Angebot nach langen Verhandlungen angenommen hat“. Der Ministerpräsident begrüßte auch die positive Reaktion der internationalen Märkte auf die Vereinbarung.