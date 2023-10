Beziehungen zwischen Ungarn und der Türkei sind für die Energiesicherheit sehr wichtig

Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Türkei seien generell und auch unter dem Gesichtspunkt der Energiesicherheit von entscheidender Bedeutung, sagte ein Beamter des Ministeriums für Angelegenheiten der Europäischen Union in Ankara in einem Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der parlamentarische Staatssekretär Barna Pál Zsigmond erklärte am Freitag auf Facebook, dass die Zusammenarbeit weiter gestärkt werden solle und er große Erwartungen an das 6. Treffen des hochrangigen Strategischen Kooperationsrates habe, an dem die Staats- und Regierungschefs beider Länder im Dezember in Budapest teilnehmen werden. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine erklärte er gegenüber Anadolu, dass Ungarns Position mit der der Türkei übereinstimme. „Wir hoffen, dass die beiden Seiten so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und ein Friedensabkommen unterzeichnen werden“, sagte er.