So beantragen Sie eine ESTA-Reisegenehmigung für die USA!

Wenn Sie vor vielen Jahren schon einmal in die USA gereist sind, erinnern Sie sich vielleicht noch daran, dass Sie auf Schiffen oder in Flugzeugen ein Formular ausfüllen mussten. Nur mit diesem konnten Sie überhaupt in die USA einreisen. Dieses Procedere wurde vor einigen Jahren durch ESTA ersetzt.

Manchmal muss es ein bisschen weiter sein als die Reise nach Budapest. Die USA haben einiges zu bieten. Viele Städte warten darauf, von Ihnen erobert zu werden. New York zum Beispiel hat viele attraktive Sehenswürdigkeiten wie das Empire State Building. Das Empire State Building, das man aus vielen Filmen kennt, ist 443 Meter hoch und hat 102 Stockwerke. Dieses Wahrzeichen von New York wurde in nur 13 Monaten errichtet, die Aussichtsplattform in Höhe von 320 Metern ist für New York Touristen ein Muss. Abends wird die Turmspitze mit wechselnden Farben beleuchtet. Um aber in die USA einreisen zu können, müssen Sie sich zunächst um eine ESTA Reisegenehmigung kümmern.

Was ist ESTA?

ESTA, kurz für Electronic System for Travel Authorization, ist seit Januar 2009 notwendig, wenn Sie in die USA einreisen wollen. Dabei handelt es sich um eine elektronische Einreisegenehmigung. Das ESTA-System ist automatisiert und ermöglicht eine visumfreie Einreise von bis zu 90 Tagen in den USA. Während Sie vor 2009 erst bei der Einreise einen Antrag stellen mussten, müssen Sie nun im Vorfeld ESTA beantragen, da die Bearbeitung 72 Stunden dauern kann. Mit ESTA wurde die Einreise zu privaten oder geschäftlichen Zwecken in die USA vereinfacht. Lange Wartezeiten wie bei der normalen Visum-Beantragung gehören mit ESTA der Vergangenheit an. Momentan nehmen etwas über 30 Länder an diesem Visum Waiver Programm teil, darunter die meisten Länder der Europäischen Union.

Was wird bei der ESTA abgefragt?

Bei der ESTA Reisegenehmigung werden eine Reihe persönlicher Informationen abgefragt, wie Name, Geburtsland, Geburtsdatum und Geschlecht. Daneben werden aber noch weitere Informationen benötigt, wie Ihre Kontaktinformationen, Angaben zu Ihrem Arbeitgeber oder Sicherheitsfragen wie schwere Erkrankungen oder eventuelle Vorstrafen. Wenn Sie falsche Angaben machen, ist es möglich, dass Ihr ESTA Antrag abgelehnt wird. Geschieht dies, kann ESTA nicht erneut beantragt werden. In diesem Fall brauchen Sie ein Visum, das Sie über ein Konsulat beantragen. Es gibt, je nach Beruf oder Grund der Einreise, viele unterschiedliche Visa, die Sie im Falle einer ESTA Ablehnung beantragen können. Urlauber zum Beispiel können ein Besuchervisum beantragen.

Wo kann ich ESTA beantragen?

Reisen macht glücklich, das wissen wir alle. Um auch wirklich stressfrei in die USA einreisen zu können, sollten Sie unbedingt ESTA im Vorfeld beantragen. Ansonsten ist Ihre Reise bereits vor der Grenze vorbei. Denn schon beim Check-in wird geprüft, ob eine ESTA Bescheinigung vorliegt. Wenn Sie Hilfe brauchen und nicht lange recherchieren wollen, gibt es Anbieter wie Visa United, die Sie bei der Beantragung unterstützen. Dafür müssen Sie nur ein Antragsformular ausfüllen und es hochladen. Gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr übernimmt Visa United alle notwendigen Schritte für Sie. Beachten Sie aber, dass Sie unbedingt korrekte Angaben machen müssen. Sollte Ihr Antrag wegen fehlerhafter Angaben abgelehnt werden, müssen Sie trotzdem die Kosten für die Behörden übernehmen.