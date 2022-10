Szijjártó: Brüsseler Entscheidungen schaden Europas Energiesicherheit

Die Entscheidungen Brüssels haben bisher nur „Schaden“ für die Energiesicherheit Europas angerichtet, während die Maßnahmen der ungarischen Regierung die Versorgung des Landes sichergestellt haben, sagte der Außenminister am Mittwoch in Prag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium zitierte Péter Szijjártó nach der Teilnahme an einem Treffen der EU-Energieminister, in dem er die Tatsache begrüßte, dass „keine konkreten Entscheidungen“ zur Einführung einer Obergrenze für Gaspreise getroffen worden seien. Ungarn werde keinen Vorschlag zur Einführung solcher Maßnahmen unterstützen, da dies ein ernsthaftes Risiko für die Energieversorgung des Kontinents darstellen und die Energiepreise in die Höhe treiben würde, sagte er.

Ungarn unterstützt die Diversifizierung in Form der Nutzung zusätzlicher Ressourcen, wie z.B. den Import von mehr Gas aus Aserbaidschan und die Erhöhung der Kapazität der Trans Adriatic Pipeline, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass die „wahre Lösung“ für die Energiekrise in der Entwicklung der Infrastruktur liege, einschließlich des Baus von weiteren Pipelines und LNG-Terminals. Ungarn befürwortet die Beibehaltung der nationalen Zuständigkeit für energiebezogene Entscheidungen, so dass die Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, ob sie sich an den obligatorischen Energieeinkäufen auf Gemeinschaftsebene beteiligen wollen, so der Außenminister. Szijjártó sagte, Ungarns Erdgasversorgung sei sicher und seine Gasspeicher seien zu 48,2 % gefüllt, während der europäische Durchschnitt bei 26,9 % liege. Die Regierung achtet verstärkt auf den reibungslosen „physischen und rechtlichen Betrieb“ der TurkStream-Gaspipeline, durch die ein stetiger Gasfluss zwischen Ost und West stattfindet. Er sagte, die Welt erlebe „ihre erste globale Energiekrise in der Geschichte“ und rief dazu auf, langfristige Lösungen zu erarbeiten.