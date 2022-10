Navracsics: „EU darf nicht geteilt werden“

Die Europäische Union dürfe „weder politisch noch ideologisch noch regional geteilt werden“, sagte der Minister für regionale Entwicklung Tibor Navracsics am Mittwoch in dem neuen Podcast „Die kühne Wahrheit über Ungarn“ von Staatssekretär Zoltán Kovács. Navracsics sagte, er hoffe, dass er seine Erfahrungen aus früheren Positionen wie der des EU-Kommissars (2014-19) und des Justizministers nutzen könne, um zum Erfolg der ungarischen Bemühungen um den Zugang zu EU-Mitteln beizutragen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kovács, Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen, sagte, die jährlichen Gemeinschaftsmittel für Ungarn, die 4-5 % des ungarischen BIP ausmachen, seien „kein Geschenk“, sondern „unter anderem ein Ausgleich für Marktnachteile“. Laut Navracsics ist Ungarn „einer der zuverlässigsten Endnutzer“ von EU-Mitteln und kann über 80 % der verfügbaren Mittel absorbieren. „Ungarn ist eine gute Investition für den EU-Haushalt, da alle Daten seine guten Ergebnisse bei der Schließung der Kluft zwischen gut und unterentwickelten Regionen und bei der Erhöhung der sozialen Mobilität durch die Verwendung von EU-Mitteln widerspiegeln“, sagte der Minister. Kovacs zitierte Daten des Europäischen Statistikamtes und fügte hinzu, dass die Zahl der armen und „sozial benachteiligten“ Menschen in den letzten Jahren um 50 % gesunken sei.

Zu einem anderen Thema sagte Navracsics, die Probleme im Zusammenhang mit der ungarischen Justizreform seien mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat geklärt worden, aber es gebe „ernsthafte Versuche, den Fall wieder aufzurollen und die Unabhängigkeit der ungarischen Justiz in Frage zu stellen“. Er fügte hinzu, dass einige andere Mitgliedsstaaten eine „viel schlechtere“ Bilanz in Bezug auf die Unabhängigkeit und Effizienz ihrer Justiz hätten. Navracsics sagte, „das Problem liege in einem Mangel an gegenseitigem Vertrauen“ und fügte hinzu, dass „eine vertrauensbildende Maßnahme“ im Gange sei. Kovacs fügte hinzu, dass die Regierung bisher fünf Vorschläge im Parlament eingebracht habe, die auf die Verabschiedung der für eine Einigung zwischen der Regierung und der Europäischen Kommission erforderlichen Gesetze abzielten.