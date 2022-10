Navracsics: Große BIP-Lücke zwischen Budapest und anderen Regionen

Die Kluft zwischen Budapest und den anderen Regionen Ungarns in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP ist immer noch groß, sagte Tibor Navracsics, der Minister für Regionalentwicklung, am Freitag. Große Städte und andere Regionen erfordern unterschiedliche Entwicklungsansätze, sagte er auf einer vom Think-Tank Századvég organisierten Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Budapest, der stärkste Motor der ungarischen Wirtschaft, kann anderen Regionen helfen, und es müssen Wege gefunden werden, dies zu ermöglichen, sagte Navracsics und fügte gleichzeitig hinzu, dass die Schaffung regionaler Knotenpunkte Budapest entlasten und eine positive Rolle bei der wirtschaftlichen und regionalen Entwicklung des ganzen Landes spielen könnte. Budapest und die ländlichen Regionen „spielen in einer anderen Liga“, sagte er. Gleichzeitig sei es nicht einfach für die ungarische Hauptstadt, die mit Städten wie Prag, Wien, Bratislava und Warschau konkurrieren müsse, fügte er hinzu.

Der Rat für die Entwicklung der Agglomeration Budapest wurde eingerichtet, um die Probleme von Budapest und seiner Agglomeration zu behandeln, und es wird erwartet, dass Entscheidungsträger aus Budapest und den Siedlungen, die täglich mit der Hauptstadt in Verbindung stehen, bei entwicklungspolitischen Entscheidungen zusammenarbeiten, sagte er. Er stellte die Entwicklung neuer Ringsiedlungen vor und erklärte, dass die derzeitige Verkehrsinfrastruktur tägliche Pendler nach Budapest aus Städten wie Székesfehérvár, Tatabánya, Kecskemét und Hatvan, die 50-60 km von der Hauptstadt entfernt liegen, ermöglicht. Sogar ein zusätzlicher Ring, der 100-120 km von Budapest entfernt ist und Städte wie Veszprém und Eger einbezieht, wird derzeit entwickelt, fügte er hinzu. Die Städte Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc und Győr bilden einen äußeren Ring und könnten zu regionalen Wirtschaftszentren ausgebaut werden, die Gebiete jenseits der Grenzen bedienen. Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur spiele eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Netzwerken, sagte Navracsics. Im Jahr 2010 habe man im Durchschnitt 37 Minuten gebraucht, um eine Autobahn von einem beliebigen Punkt in Ungarn aus zu erreichen, und dies sei bis 2019 auf 28 Minuten reduziert worden, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Márton Nagy, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, erklärte auf der Konferenz, dass die Regionen außerhalb Budapests und seiner Agglomeration bei der Finanzierung Vorrang haben müssen. In den vergangenen acht Jahren seien 40 % aller Finanzmittel in die Hauptstadt geflossen, zusammen mit dem Umland seien es sogar 50 % gewesen, sagte er. Die Finanzierungslücke zwischen der Hauptstadt und dem Rest des Landes sei zu groß, und es gebe nicht genügend Programme für die regionale Entwicklung und die Entwicklung der ärmeren Regionen, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er wies darauf hin, dass das Pro-Kopf-BIP in Budapest 140 % des EU-Durchschnitts beträgt, während es in einigen Komitaten unter 44 % liegt. Und während 27 % der Unternehmen in Budapest tätig sind, werden 40 % der Umsatzerlöse in der Hauptstadt erwirtschaftet, sagte er und verwies auf ähnliche Ungleichheiten bei den Daten zur Arbeitslosigkeit und zur Lohnsumme. Die Kluft hat sich in den letzten 12 Jahren nicht verringert, sondern „eher noch etwas vergrößert“, sagte Nagy. „Dieser Trend muss umgekehrt werden“, und der Mechanismus für die Verteilung der Mittel muss geändert werden, fügte er hinzu.