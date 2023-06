Navracsics fordert die Entwicklung ikonischer ungarischer Regionen und Marken

Tibor Navracsics, der Minister für Regionalentwicklung, rief am Samstag dazu auf, ikonische ungarische Regionen, Attraktionen und Marken zu entwickeln, die im Ausland erkennbar sind – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf der Wirtschaftskonferenz iCon in Tarcal, im Nordosten Ungarns, sagte Navracsics, dass die Weinregion Tokaj das Potenzial habe, eine der wichtigsten Regionen nicht nur in Ungarn, sondern auch in Mitteleuropa zu werden. Im Rahmen verschiedener operativer Programme wurden bzw. werden in der Region Tokaj und ihrer Umgebung Entwicklungen im Wert von rund 120-150 Mrd. Forint (321-400 Mio. EUR) durchgeführt, sagte der Minister. Bis vor kurzem war die Region Tokaj-Hegyalja eine gewisse wirtschaftspolitische Herausforderung, da sie auch für Regionalentwicklungsmittel der Europäischen Union in Frage kommt, sagte er. Die kürzlich fertig gestellte Autobahnverbindung zwischen Miskolc und dem slowakischen Košice (Kassa) könne dazu beitragen, Tokaj an den Blutkreislauf der ungarischen Wirtschaft anzuschließen, sagte Navracsics und fügte hinzu, dass das so genannte Tokajer Programm auch der Finanzierung der Region gewidmet sei.

Auf die Frage nach einem Stopp der inländischen Unterstützung sagte Navracsics, die Situation der ungarischen Wirtschaft und des Haushalts habe sich seit Februar 2022 durch eine Reihe von Umständen verändert. Der kriegsbedingte Anstieg der Energiepreise habe den Staatshaushalt allein im vergangenen Jahr rund 4.000 Milliarden Forint gekostet, sagte er. Da Ungarn im Finanzzyklus 2021-2027 weniger als 10.000 Milliarden Forint an EU-Mitteln erhalten werde, sei die Regierung gezwungen, ihre regionalen Entwicklungsprojekte auszusetzen und neu zu prüfen, so Navracsics.