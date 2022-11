Navracsics: Ungarn hat alle Chancen, Vereinbarungen über EU-Finanzierung zu unterzeichnen

Die ungarische Regierung habe „jede Chance“, die Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Kommission vor Ende des Jahres zu unterzeichnen, sagte Tibor Navracsics, der Minister für regionale Entwicklung, am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Abkommen sind notwendig, damit das Land Zugang zu Kohäsions- und Konjunkturprogrammen der EU erhält. Bei einem Treffen von Bürgermeistern und Notaren sagte Navracsics, die Verhandlungen lägen im Zeitplan und die Europäische Kommission könnte in der zweiten Novemberhälfte entsprechende Entscheidungen treffen, die Ungarn den Weg für den Zugang zu den Mitteln im nächsten Jahr ebnen. Die ungarische Regierung rechnet damit, im nächsten Jahr bis zu 561 Mrd. Forint (1,4 Mrd. EUR), im Jahr 2024 747 Mrd. Forint und im Jahr 2025 1.047 Mrd. Forint zu erhalten, sagte der Minister.

Navracsics wies darauf hin, dass Ungarn einschließlich der Kofinanzierung im Finanzierungszyklus 2021-2027 Anspruch auf rund 14.000 Mrd. Forint habe. Davon werden 10.000 Milliarden Forint für die regionale Entwicklung und 4.000 Milliarden Forint für operative Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums verwendet, fügte er hinzu. Der Fonds für den Wiederaufbau nach der Pandemie beläuft sich auf insgesamt 6.000 Mrd. Forint, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn mit der Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens im nächsten Jahr Zugang zu den ersten Tranchen der Mittel erhalten könnte.

„Unsere Ambitionen werden auch durch die Tatsache unterstützt, dass Ungarn traditionell zu den Besten gehört, wenn es um die Effizienz der Nutzung von EU-Mitteln geht“, sagte der Minister. Dies gelte auch für den Finanzierungszyklus 2014-2020, in dem Ungarn 80 % der ihm zustehenden Mittel ausgeschöpft habe, verglichen mit dem EU-Durchschnitt von 71 %. Navracsics erklärte, Ungarn wolle seine eigenen Mittel und die der EU nutzen, um bis 2030 zu den fünf lebenswertesten Ländern der Union zu gehören. Die Mittel dienen der Entwicklung der Wirtschaft und der Infrastruktur, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Unterstützung des grünen und digitalen Wandels, fügte er hinzu.

In Bezug auf die regionale Entwicklung sagte der Minister, dass die Regierung an einem institutionellen System und politischen Konzepten arbeite, die ihre regionale Entwicklungspolitik in den kommenden Jahren bestimmen werden. Da die Kluft zwischen der Hauptstadt und dem Rest des Landes in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP immer noch groß sei, benötigten die städtischen und ländlichen Teile des Landes unterschiedliche Arten von Regionalentwicklungspolitik. Obwohl Budapest und die ländlichen Regionen des Landes „nicht in der gleichen Liga spielen“, habe es die Hauptstadt „auch nicht so leicht“, da sie mit Städten wie Prag, Wien, Bratislava und Warschau konkurrieren müsse, so Navracsics. Er betonte, wie wichtig es sei, regionale Knotenpunkte zu schaffen, die Budapest entlasten und eine positive Rolle bei der wirtschaftlichen und regionalen Entwicklung des Landes spielen könnten.