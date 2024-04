Navracsics: Entwicklungsgefälle zwischen Nord und Süd muss abgebaut werden

Ein komplexes Entwicklungsprogramm für Ungarns südliche Region Transdanubien zielt darauf ab, das Entwicklungsgefälle zwischen dem Norden und dem Süden des Landes zu verringern, sagte Tibor Navracsics, der Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ziel sei es, Regionen im Süden zu unterstützen, die ohne eigenes Verschulden an den Rand der Entwicklung geraten seien, sagte Navracsics bei einer Feier anlässlich des 54. Jahrestages der Ernennung der Siedlung Dombóvár im Südwesten des Landes zur Stadt. Er fügte hinzu, dass Dombóvár den Ehrgeiz gefunden habe, wieder „eine führende Rolle“ zu übernehmen. Er sagte, dass die Stadt Pécs, die das „Zentrum der Region“ sein sollte, in Bezug auf ihren Platz in der Wirtschaft und im kulturellen Leben des Landes an Boden verloren habe.