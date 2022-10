MVM-Gruppe unterzeichnet Unternehmensfinanzierungsvertrag mit ICBC Austria

Die ungarische MVM-Gruppe hat mit der ICBC Austria eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 250 Millionen Euro unterzeichnet, um ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

MVM erklärte, man werde alles tun, um die Versorgungssicherheit angesichts der Energiekrise und der unvorhersehbaren Entwicklungen auf den europäischen und globalen Märkten zu gewährleisten, und arbeite daran, „ein breites Sicherheitsnetz“ in Bezug auf die Finanzierung aufzubauen.

Der stellvertretende wirtschaftliche Leiter von MVM, László Fazekas, sagte in der Erklärung, dass die Vereinbarung dazu beitragen werde, die für die Energiesicherheit Ungarns notwendigen finanziellen Ressourcen weiter auszubauen und die finanzielle Stabilität von MVM sowie das Vertrauen der Kreditmärkte in die langfristigen Aussichten von MVM weiter zu erhöhen. Fazekas fügte hinzu, dass MVM und ICBC Austria in Verhandlungen über weitere Möglichkeiten zur Stärkung der mittel- und langfristigen Zusammenarbeit stehen.