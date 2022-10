Semmelweis-Universität unter den 250 besten Hochschulen der Welt

Die Semmelweis-Universität (SE) gehört laut dem Times Higher Education (THE) World University Rankings 2023 zu den 250 besten Hochschuleinrichtungen der Welt. Es ist das erste Mal, dass die medizinische Fakultät die Top-250 des THE-Rankings erreicht hat, nachdem sie im letzten Jahr auf den Plätzen 250-300 rangierte. Zu den Bewertungskriterien gehören nach Angaben von THE Lehre, Forschung, Wissenstransfer und internationale Ausrichtung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die SE habe sich in den meisten Bereichen verbessert, so die Universität in einer Erklärung vom Mittwoch, insbesondere bei den Zitationen und in der Forschung. Unter den Ländern der Europäischen Union belegt die SE den 64. Platz und wird im Allgemeinen von deutschen, französischen und belgischen Universitäten übertroffen. Béla Merkely, der Rektor der Universität, sagte in der Erklärung, dass die SE die beste Hochschuleinrichtung Ungarns und Mittel- und Osteuropas sei und eine wissenschaftliche Spitzenleistung erbringe, die auch für ihre große Zahl ausländischer Studenten bekannt sei.