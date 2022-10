Szijjártó: Regierung will Investitionen anlocken und Wirtschaft auf Wachstumskurs halten

Die Regierung konzentriert sich weiterhin darauf, so viele ausländische Investitionen wie möglich anzuziehen und so die nationale Wirtschaft auf einem Wachstumspfad zu halten, sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte, Investitionen erforderten „politische, physische und energiewirtschaftliche Stabilität“, die Ungarn gewährleisten könne. Bei der Einweihung einer neuen Anlage der Tamási-Hús Kft, die der österreichischen Gierlinger Holding gehört, sagte der Minister, dass die oberste Priorität der Regierung darin bestehe, die Wirtschaft langfristig auf einem Wachstumspfad zu halten und so zu verhindern, dass das Land von der Rezession in Europa getroffen werde.

Szijjártó sagte, dass die Regierung Investitionsprojekte, die zur Hochtechnologie der ungarischen Lebensmittelindustrie beitragen, sehr schätze, und fügte hinzu, dass er stolz darauf sei, dass „eine der fünf Anlagen des größten österreichischen Fleischproduzenten hier in Ungarn steht“. Er sagte, dass das neue Werk und die Lagereinheit insgesamt 14 Milliarden Forint (43,1 Mio. EUR) gekostet und 255 Arbeitsplätze geschaffen hätten. Der Minister erklärte, die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit habe für die Regierung oberste Priorität. Die ungarische Lebensmittelproduktion habe „den Schocks, denen sie in den letzten Jahren ausgesetzt war, standgehalten“, da es keine Unterbrechungen der Versorgung gegeben habe, obwohl „die Versorgungswege aufgrund der Pandemie unberechenbar wurden“.

So habe die ungarische Nahrungsmittelproduktion im Jahr 2021, als „die Welt noch unter den Auswirkungen der Pandemie litt“, einen Rekordwert von 4.400 Milliarden Forint erreicht, 17 % mehr als im Vorjahr. Er fügte hinzu, dass die Daten vom August 2022 eine Gesamtsumme von 4.000 Milliarden Forint auswiesen, 46 % mehr als 2021. Die ungarische Lebensmittelbranche beschäftigt 135.000 Menschen, während die Exporte in 163 Länder im vergangenen Jahr mehr als 10 Milliarden Euro betrugen, 11 % mehr als 2020, sagte Szijjártó.