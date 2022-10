Ungarn: Gasspeicher zu fast 80 Prozent gefüllt

Ungarns Gasspeicher sind mit 4.938 Milliarden Kubikmetern Erdgas zu 78,02 % ihrer Gesamtkapazität gefüllt, teilte die ungarische Regulierungsbehörde für Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe (MEKH) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Verglichen mit dem Jahresverbrauch des Landes sind die Speicher zu 49,41 % gefüllt und liegen damit 22,2 % über dem Durchschnitt der Europäischen Union, so die Behörde. Die derzeit gespeicherte Menge entspricht 124,6 % des jährlichen Gasverbrauchs der Haushalte, fügte sie hinzu. Gemäß dem in den EU-Vorschriften zur Gasspeicherung enthaltenen Zeitplan muss Ungarn bis zum 1. November 35 % seines Fünfjahresdurchschnittsverbrauchs speichern, was 3,65 Milliarden Kubikmetern entspricht, so MEKH. Aufgrund der schnellen Befüllung der Speicher in Ungarn wurde diese Menge bereits überschritten, fügte die Behörde hinzu.