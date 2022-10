Gulyás: „Regierung unterstützt keine EU-Vorschläge, die die Sicherheit der Energieversorgung gefährden“

Die ungarische Regierung unterstützt jeden Vorschlag der Europäischen Union, der zu niedrigeren Energiepreisen führen würde, aber sie unterstützt keine Vorschläge, die die Versorgungssicherheit untergraben würden, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit Blick auf den jüngsten EU-Gipfel sagte Gergely Gulyás, es wäre für Ungarn von Nachteil gewesen, wenn Brüssel Sanktionen und ein Embargo für Erdgasimporte verhängt oder ein Gaspreissystem verabschiedet hätte, das langfristige Gasbezugsverträge gefährdet hätte. „Für Ungarn würde das bedeuten, dass die Russen den früher abgeschlossenen Gasvertrag aufkündigen würden, und das würde unsere Gasversorgung gefährden.“ Die Vorschläge der Europäischen Kommission zielten auf eine Ausweitung der Erdgassanktionen ab, was „ganz offensichtlich und mit Sicherheit zu einem Versorgungsengpass für ungarische Familien und Unternehmen führen würde“, so Gulyás. „Es ist uns gelungen, dies zu verhindern: Die EU wird keine Regelungen im Zusammenhang mit langfristigen Gasverträgen einführen“, so Gulyás.

Was die Idee der gemeinsamen Gaseinkäufe der Europäischen Union betrifft, sagte Gulyás, dass die ungarische Regierung darauf bestehe, dass es keine Verpflichtung zur Teilnahme an irgendwelchen Käufen geben sollte. „Solange die Teilnahme an einem solchen Verfahren freiwillig ist und wir jedes Mal frei entscheiden können, ob wir daran teilnehmen oder nicht, entspricht dies auch unseren Interessen“, so der Minister.

In Bezug auf Strom sagte Gulyás, der Kontinent sei autark, aber derzeit bestimme der Gasmarkt auch die Preise auf dem Strommarkt, und billigere erneuerbare Energien würden „nicht alle unsere Probleme lösen, aber sie könnten sie lindern, und sie könnten den Strompreis etwas senken“.

In Bezug auf neue wirtschaftliche Maßnahmen sagte Gulyás, die Regierung wolle die Verluste der ungarischen Wirtschaft minimieren, indem sie die Zinssätze für Kredite für kleine und mittlere Unternehmen einfriere, ein Programm für Unternehmenskredite ausweite und ein Programm zu „werksseitigen Einsparungen“ auf den Weg bringe. Damit soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen ihre Kredite weiter zurückzahlen und einen Konkurs vermeiden können, während das „Fabriken-Sparprogramm“ den Herstellern helfen soll, Verträge über den Kauf von Gas zu unterzeichnen. Ohne diese Maßnahmen würde es zu Massenentlassungen kommen. Auf eine Frage zu den jüngsten Gesprächen zwischen den USA und Russland antwortete Gulyás, die Regierung begrüße diese Entwicklung und fügte hinzu, ein Dialog, der zu Friedensverhandlungen und schließlich zu einem Frieden führen könne, sei sehr wichtig.