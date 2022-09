Szijjártó: Frieden ist „ultimative Lösung“

Frieden sei die „ultimative Lösung“ für die Probleme, die der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen mit sich bringen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Samstag in einem Interview mit CNN – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte in dem Interview, das auf Englisch geführt und auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde, dass „wenn man Sanktionen gegen jemanden verhängt, dann sollten sie eher dem Zielobjekt schaden und nicht einem selbst“. Er fügte hinzu, dass die Sanktionspolitik der Europäischen Union gescheitert sei, „weil die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, für Europa schädlicher und schmerzhafter sind als für die Russische Föderation.“ Szijjártó wies den Vorwurf zurück, Ungarn stehe eher auf der Seite Russlands als auf der der EU und ihrer Partner. „Dieser Vorwurf muss zurückgewiesen werden, sehr, sehr scharf zurückgewiesen. Denn wir Ungarn haben den Krieg von Anfang an verurteilt, und wir haben bisher kein Veto gegen irgendwelche Sanktionsregelungen eingelegt. Alle sieben Sanktionsregelungen, die bisher in Kraft waren, wurden in der Europäischen Union einstimmig beschlossen. Hätten wir diese Sanktionspakete nicht unterstützt, wären sie nicht eingeführt worden und würden derzeit nicht durchgesetzt werden“, sagte er. „Wir haben jedoch sehr deutlich gemacht, dass wir nicht bereit sind, unsere sichere Energieversorgung zu gefährden, auf keinen Fall“, fügte er hinzu.