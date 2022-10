Gulyás: Parlament debattiert bis Jahresende über NATO-Bewerbungen Finnlands und Schwedens

Auf die Frage nach den Beitrittsgesuchen Finnlands und Schwedens zur NATO erklärte der Stabschef des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás, auf einer Pressekonferenz der Regierung, dass die Gesetzgeber zunächst die Rechtsvorschriften zu den Verpflichtungen, die Ungarn in seinem Abkommen mit der Europäischen Kommission eingegangen ist, verabschieden müssten. Nachdem diese nun verabschiedet sind, werden die NATO-Beitrittsgesuche Finnlands und Schwedens noch vor Ende der Herbstsitzung Mitte Dezember debattiert werden, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn, so fügte er hinzu, arbeite seit Jahren an der Stärkung des Verteidigungsbündnisses und an der Erreichung des von der NATO gesetzten Ziels, die Verteidigungsausgaben auf 2 % des BIP zu erhöhen. „Wir sind nicht daran interessiert, was im Interesse Russlands ist oder nicht“, sagte Gulyás. „Die Frage ist, was Ungarns Interessen sind, und wir werden eine entsprechende Entscheidung treffen.“

Die Entscheidung der Europäischen Kommission, Polen keine Mittel zur Verfügung zu stellen, bezeichnete er als „unfair, rechtswidrig und politisch motiviert“ und fügte hinzu, dies trage nicht zur Einheit der EU bei. Er kritisierte die EU-Kommission dafür, dass sie über die Bewilligung von Geldern für die Mitgliedsstaaten nach Sympathie entscheidet.