Lehrergewerkschaft fordert die Regierung auf, das Streikrecht wiederherzustellen

Die Lehrergewerkschaft PSZ hat die Regierung und das Parlament aufgefordert, das Streikrecht der Lehrkräfte wiederherzustellen und „der Einschüchterung der Lehrer ein Ende zu setzen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In einer Erklärung, die am Wochenende von ihrem Kongress in Hajdúszoboszló (Ostungarn) verabschiedet wurde, wiederholte die PSZ ihre Forderung, dass die Regierung unverzüglich die Löhne in diesem Sektor anheben und den Status der Berufsausbildung als Teil der öffentlichen Bildung wiederherstellen sollte. Die Gewerkschaft betonte die Notwendigkeit, ein separates Bildungsministerium einzurichten, und forderte Ministerpräsident Viktor Orbán auf, einen Beauftragten zu ernennen, der über Fachwissen in allen Bildungsbereichen verfügt und als Partner in Gesprächen über strukturelle Veränderungen, die Bewältigung des Lehrermangels, die Modernisierung des Bildungssystems und die Überarbeitung des nationalen Lehrplans fungiert. Weitere Forderungen sind die Dezentralisierung, die Gewährleistung der beruflichen Autonomie von Schulen und Lehrern, die freie Auswahl von Schulbüchern und die Wiederherstellung der Rechte von Schulleitern. Die Gewerkschaft „wird nicht zulassen, dass die ungarische Regierung die nächste Generation opfert“, so das Fazit des Kongresses.