Guide MICHELIN erweitert Liste auf ganz Ungarn

Der Guide MICHELIN wird am 3. November seine erweiterte Liste mit ausgewählten Restaurants in ganz Ungarn bekannt geben, teilte die Ungarische Tourismusagentur (MTÜ) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der prestigeträchtige französische Guide MICHELIN hat bisher nur Restaurants in Budapest aufgelistet, so die Agentur in einer Erklärung. Die Inspektoren des Guide MICHELIN seien im vergangenen Jahr mehrmals inkognito nach Ungarn gereist, um die besten Restaurants im ganzen Land ausfindig zu machen, erklärte die Agentur. Man hoffe, dass der National Selection of Hungary Guide „die Veränderungen, die die ungarische Gastronomie in den letzten 10-15 Jahren durchlaufen hat, veranschaulichen wird“, fügte sie hinzu. „Erfolgreiche nationale und internationale Veranstaltungen und qualitativ hochwertige Zutaten haben dazu beigetragen, das ländliche Ungarn auf die Weltkarte der Gastronomie zu setzen“, sagte die Agentur und fügte hinzu, dass der nationale Guide MICHELIN die internationale Attraktivität Ungarns als Reiseziel stärken soll.