Michelin-Sterne erstmals an Restaurants außerhalb von Budapest vergeben

Der französische Restaurantführer Michelin hat seine erste landesweite Auswahl für Ungarn veröffentlicht, in der zum ersten Mal Restaurants außerhalb von Budapest vertreten sind – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Nationalen Auswahl Ungarns haben die anonymen Inspektoren von Michelin zwei Sterne an das Platán Gourmet in Tata, in Zentralungarn, und an das Stand in Budapest vergeben. Einen einzigen Michelin-Stern erhielten das 42 in Esztergom in Nordungarn und die Restaurants Babel, Borkonyha, Costes, Essencia, Rumour und Salt in Budapest.