IOM: Ungarn halten Menschenhandel für ein größeres Problem als Covid

Die Ungarn halten den Menschenhandel für ein größeres Problem als die Coronavirus-Pandemie und gehen davon aus, dass die Zahl der von Menschenhändlern ausgebeuteten Personen in den kommenden Jahren zunehmen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dies geht aus einer aktuellen Umfrage der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen hervor. Laut der repräsentativen Umfrage, die im Sommer 2022 von IOM Ungarn, dem Traumazentrum und dem nationalen Polizeipräsidium durchgeführt wurde, haben 20 % der Ungarn Kenntnis von einem Fall von Menschenhandel in ihrer unmittelbaren Umgebung. Unter den jungen Menschen mit nur Grundschulbildung, der Gruppe, die am meisten von Menschenhandel bedroht ist, liegt diese Zahl bei 28 %, so die IOM.

Die am stärksten gefährdete Gruppe nannte sexuelle Ausbeutung als drittgrößtes Problem nach wirtschaftlichen Problemen und Problemen mit den Lebenshaltungskosten. Die Ausbeutung der Arbeitskraft stand an fünfter Stelle der Liste. In der Gesamtbevölkerung wurde der Menschenhandel als ein dringenderes Problem angesehen als der Krieg in der Ukraine, die Covid-Pandemie, Migration, Wohnen und Bildung, so die IOM. Ganze 48 % der Befragten gaben an, dass sie in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Opferzahlen rechnen.

In der Umfrage wurde auch das Wissen der Menschen über die Arten der Ausbeutung und die Formen der Anwerbung abgefragt. Die meisten Befragten nannten den Handel mit Kindern, die sexuelle Ausbeutung und den Organhandel. Die Schleusung illegaler Migranten über die Grenzen, die die IOM als Menschenschmuggel und nicht als Menschenhandel betrachtet, wurde am vierthäufigsten genannt. Laut IOM waren nur 34 % der Befragten mit dem Konzept der häuslichen Sklaverei vertraut, bei der das Opfer gezwungen wird, ohne Bezahlung im Haushalt zu arbeiten. Arbeitsausbeutung, die häufigste Form der Ausbeutung in Ungarn, wurde als relativ selten angesehen.

Die Umfrage, die im Rahmen einer Kampagne gegen Menschenhandel durchgeführt wurde, ergab ähnliche Ergebnisse wie die Umfrage von 2018. Im Jahr 2022 gaben 39 % der Befragten an, dass das Problem nicht oft genug in den Medien auftaucht.